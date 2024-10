Convocarile preliminare pentru meciurile cu Kosovo si Cipru

Selectionerul Mircea Lucescu a anuntat lista preliminara cu jucatori din strainatate pe care ii are in vedere pentru posibila convocare la ultimele doua meciuri din Liga Natiunilor: vineri, 15 noiembrie, ora 21:45, Arena Nationala: ROMANIA - Kosovo, luni, 18 noiembrie, ora 21:45, Arena Nationala: ROMANIA - Cipru. Nu exista noutati in lista fata de convocarile anterioare.Iata lista preliminara cu 18 fotbalisti care evolueaza la cluburi din strainatate:PORTARIFlorin NIEsA (Damac | Arabia ... citește toată știrea