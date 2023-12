In ultima etapa a grupelor Cupei Romaniei, Universitatea Craiova intalneste Farul Constanta, astazi, de la ora 19.00, pe stadionul "Ion Oblemenco". Stiinta are nevoie de o victorie pentru a fi siguri de calificarea in sferturile de finala, in timp ce campioana nu mai are sanse de a merge mai departe. Celelalte doua meciuri din grupa D se disputa de la aceeasi ora: UTA - FC Voluntari si CS Tunari - Gloria Buzau.Clubul Universitatea Craiova le-a pregatit un cadou special copiilor de Mos Nicolae, ... citeste toata stirea