Corvinul, prima semifinalista a Cupei Romaniei

Corvinul Hunedoara este prima semifinalista a Cupei Romaniei, dupa ce a produs marea surpriza, pe teren propriu, eliminand-o in sferturi pe CFR Cluj, scor 4-0. Trupa lui Mutu a ramas in inferioritate numerica in minutul 11, Tachtsidis fiind eliminat, apoi gazdele au punctat prin: Lica (43), Coman (50), Parvulescu ... citește toată știrea