Costel Galca: "La Iasi trebuie sa avem un joc mai consistent"

In etapa a 9-a a Superligii, Universitatea Craiova joaca in deplasare cu Poli Iasi, duminica, de la ora 18,15, iar ultimii sositi in lotul oltenilor, Lukic si Cicaldau, nu vor face parte din lot pentru acest joc. Costel Galca era pesimist in privinta sanselor de a-l readuce pe Alexandru Cicaldau la Universitatea Craiova, fiind placut surprins de reusita celor din conducerea clubului. Antrenorul Stiintei considera ca mijlocasul de 27 de ani poate aduce imbunatatiri semnificative jocului echipei ... citește toată știrea