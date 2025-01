Costel Galca nu mai continua la Universitatea Craiova

Costel Galca este istorie la Universitatea Craiova, fiind demis din functia de antrenor principal, dupa ce echipa a obtinut un singur punct din derby-urile cu Dinamo si Rapid. El a fost destituit luni seara de Mihai Rotaru, dupa indelungi negocieri, in urma carora s-a decis ca antrenorul va incasa peste 200.000 de euro pentru a parasi Stiinta. Desi se afla in grafic ca obiectiv, atat in lupta pentru titlu, cat si in Cupa Romaniei, unde Stiinta este calificata in sferturi, Costel Galca plateste ... citește toată știrea