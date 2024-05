Costel Galca: "Trebuie sa castigam toate meciurile ramase"

In etapa a 8-a a play-off-ului, Universitatea Craiova si FCSB se intalnesc pe arena "Ion Oblemenco", luni, de la ora 21.00. Antrenorul Stiintei, Costel Galca, a prefatat astfel duelul din a doua zi de Paste:"In acest moment, e un meci important pentru noi, trebuie sa luam cele 3 puncte. Stim ca FCSB are jucatori buni in linia de mijloc si in atac, stim ca ne va fi greu, dar trebuie sa facem tot posibilul sa castigam. E o batalie in trei pentru locul 2. Eu cred ca fiecare echipa vrea sa ... citește toată știrea