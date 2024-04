Costel Galca va antrena Universitatea Craiova

Constantin Galca va fi noul antrenor al Universitatii Craiova, el urmand sa semneze un contract pana in vara anului 2026. Dupa ce Mirel Radoi a declinat propunerea de a reveni in Banie, Mihai Rotaru s-a inteles cu celalalt antrenor pe care-l avea pe lista, dupa negocieri intense. Costel Galca va debuta duminica, de la ora 19.00, in etapa a 4-a a play-off-ului, Universitatea Craiova jucand in deplasare cu Sepsi. Galca are obiectiv pentru acest final de sezon calificarea in cupele europene, iar ... citește toată știrea