Craiova a invins Bulls, in FIBA Europe Cup

Echipa masculina de baschet SCMU Craiova a acces in finala turneului de calificare in grupele FIBA Europe Cup, organizat in Lituania. Dupa ce a castigat meciul de debut, chiar in fata formatiei gazda, BC Jonava, scor 65-59, SCMU Craiova a trecut in semifinale de echipa Kapfenberg Bulls, din Austria, scor 71-55, pe sferturi: 18-18, 19-14, 15-10, 19-13.Fata de primul meci din turneu, Craiova n-a mai fost asa de precisa la aruncarile de la distanta, avand de aceasta data un procentaj de 26 %, ... citeste toata stirea