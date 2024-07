Craiova a jucat o repriza si a luat un punct la Sibiu

Campionatul pentru Universitatea Craiova a inceput cu un scandal, apoi cu meciul cu Hermannstadt. Galca n-a mai tolerat figurile lui Mitrita si l-a scos din schema, chiar daca Rotaru si ai sai au incercat sa mascheze conflictul si sa-l transforme intr-un protest contra regulii U21 a FRF. Cu numai o noutate in primul 11 fata de anul trecut, Craiova a fost inerta in prima repriza, avand interdictie in careul advers, in timp ce gazdele au fost periculoase de doua ori, dar "Popica" a adus linistea ... citește toată știrea