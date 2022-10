Craiova castiga in Cupa, dupa o prestatie horror

Abandonata de galerie, care parca a anticipat prestatia echipei, Universitatea Craiova a oferit una dintre reprezentatiile sale hidoase, in meciul de Cupa de la Medias. Pe care, paradoxal, l-a castigat, chiar fara sa primeasca gol, caz rar in "era Radoi". Suparati probabil ca au fost trimisi cu autocarul la Medias si Arad, de parca ar trebuit sa haladuiasca la picior pe Valea Oltului si sa innopteze la pensiuni mizere, jucatorii Craiovei, platiti, in medie si la timp, cu 500 de milioane de lei ... citeste toata stirea