Craiova, din nou gazda unui meci de Cupa Davis: Romania - Bulgaria

Dupa victoria obtinuta la Craiova in fata Chinei, scor 3-2, in septembrie 2024, echipa de Cupa Davis a Romaniei pastreaza Bania ca teren propriu si pentru urmatoarea disputa, cea contra Bulgariei. Astfel, in perioada 31 ianuarie - 1 februarie, Sala Polivalenta din Craiova va fi gazda duelului Romania - Bulgaria, contand pentru play-off-ul Grupei I Mondiale a Cupei Davis. Biletele se pun in vanzare miercuri, 8 ianuarie, de la ora 15:00.Asadar, dupa ce bulgarii au dat pur si simplu navala in ... citește toată știrea