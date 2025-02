Craiova l-a trimis pe Markovic la Galati si pe Gaspar la Resita

In ultima zi a perioadei de mercato, Universitatea Craiova l-a imprumutat pana la finalul acestui sezon pe atacantul Jovan Markovic la Otelul Galati. Varful de 23 de ani fusese imprumutat la inceputul acestei stagiuni la Hermannstadt, unde a evoluat destul de putin, din pricina unei accidentari grave, care l-a tinut mai mult de trei luni departe de gazon. Jovan Markovic are numai 4 prezente pe teren in acest campionat, fara sa marcheze vreun gol.Cotat la 650.000 de euro, Jovan Markovic are 3 ... citește toată știrea