Craiova nu mai stie sa castige

Inexistenta in prima repriza in fieful liderului, Craiova a smuls un punct cu "U" Cluj, pe fondul epuizarii din partea secunda a celei mai batrane echipe din primul esalon, si cu mare sansa, la sutul deviat al lui Oshima. Oltenii ajuns la 4 meciuri la rand fara victorie si se pregatesc acum sa o spulbere pe "celebra" Slobozia, in "Vulcanul de pe Oblemenco". Paradoxal, in sezonul cu cel mai mare buget si cu investitii masive in mercato, Craiova parcurge una dintre cele mai dificile perioade, ... citește toată știrea