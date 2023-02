Craiova, ridicola in fata gradinitei lui Hagi

Fara Alibec, Nedelcu si Pitu, deci cam fara 90 la suta din forta Farului, Gica Hagi ar fi fost multumit probabil si cu un esec la limita in fata Stiintei. Dupa meciul de la Ovidiu, Craiova este cea care se poate declara satisfacuta cu o infrangere numai la un gol diferenta. "Regele" a primit un cadou nesperat, la o zi dupa aniversare, fiindca, desi a trimis in teren niste copii care au nevoie de permisiune sa iasa din casa la acea ora, a avut in fata doar o fantoma a echipei care castiga ... citeste toata stirea