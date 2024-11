Craiova s-a trezit la pauza si nu s-a lasat umilita in derby-ul cu FCSB

Pe olteni trebuie sa-i lasi sa se certe intre ei, sa se autosaboteze, sa-si consume energiile in familie, daca vrei sa-i rapui mai usor, trebuie numai sa te apleci sa culegi bucatelele, dupa ce se sfasie. Cand incerci sa le iei totul si o mai faci si cu mijloace necurate, ori sa-i umilesti, atunci nu reusesti decat sa-i unesti, sa-i asmuti, sa-i impingi spre potentialul maxim. FCSB era linistita la pauza, cu 1-0 pe tabela si om in plus, iar Gigi Becali a dorit sa epateze cu cele trei schimbari, ... citește toată știrea