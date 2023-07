Federatia Romana de Baschet organizeaza in perioada 28 iulie - 6 august, la Craiova, Campionatul European FIBA U20, Divizia B de baschet feminin. La start sunt prezente 17 echipe nationale, printre care si Romania. Meciurile se vor desfasura in Sala Polivalenta din Craiova si in Sala Sporturilor din Isalnita. Evenimentul este organizat cu sprijinul Agentiei Nationale pentru Sport, Primariei Municipiului Craiova si Primariei Isalnita, precum si al sponsorilor FRB si al unor parteneri locali. ... citeste toata stirea