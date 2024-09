Craiova si Zalaul s-au impus in prima zi la Cupa "Radu Zamfirescu" la volei

SCM Universitatea Craiova si SCM Zalau au obtinut victorii, joi, in prima zi a turneului de volei masculin Cupa "Radu Zamfirescu", gazduit de Sala Polivalenta din Banie. SCM Zalau a trecut in primul meci de Rapid Bucuresti cu 3-0 (25-21, 25-16, 25-16), iar an partida a doua a zilei, SCM Universitatea Craiova a invins-o pe Stiinta Bucuresti cu 3-0 (25-21, 25-16, 25-16). Astazi vor avea loc partidele Rapid - Stiinta, de la ora 16, si SCM Universitatea Craiova - SCM Zalau, de la ora 18:30, aceasta ... citește toată știrea