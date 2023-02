Cremonese este marea surpriza a actualei editii a Cupei Italiei. Dupa ce a eliminat-o in optimi, in deplasare, pe Napoli, lidera detasata din Serie A, lanterna rosie a campionatului a trecut in sferturi de AS Roma, tot in deplasare, scor 2-1. Cremonese a deschis scorul, din penalti, prin Dessers, apoi Celik a ... citeste toata stirea