Cretu si-a prelungit contractul cu Universitatea Craiova

Mijlocasul Alexandru Cretu va continua la Universitatea Craiova in urmatoarele trei sezoane, dupa ce si-a prelungit acordul cu gruparea din Banie. Mijlocasul de 32 de ani a venit la Universitatea Craiova in 2021, iar in vara aceasta isi incheia contractul, clubul avand insa o optiune de prelungire pentru inca un sezon. Aceasta a fost activata, iar in plus cele doua parti au convenit sa continue colaborarea pana in 2027. Atat jucatorul, cat si conducatorul clubului, Mihai Rotaru, isi exprimasera ... citește toată știrea