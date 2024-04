Cristiano Ronaldo, recalcitrant in Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo a fost eliminat in semifinala Supercupei Arabiei Saudite, pentru ca si-a lovit un adversarul cu cotul, apoi l-a amenintat cu pumnul pe arbitrul care i-a aratat cartonasul rosu. Portughezul a reactionat astfel cu 4 minute inainte de finalul meciului pe care echipa sa, Al Nassr, l-a pierdut cu 2-1 in fata rivalei Al Hilal. In acel moment, Al Hilal conducea cu 2-0, goluri Al Dawsari (61) si Malcom (72), iar Sadio Mane a redus diferenta in minutul 90+9.Al Nassr a iesit astfel ... citește toată știrea