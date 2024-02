Croata Micijevic va juca la echipa de handbal a Craiovei

Echipa de handbal SCM Universitatea Craiova a demarat campania de achizitii pentru urmatorul sezon, prima venire anuntata fiind cea a interului stanga in varsta de 29 de ani, Camila Micijevic, componenta a nationalei Croatiei, cu care a obtinut medalia de bronz la Europeanul din 2020. La competitia respectiva, Croatia a invins Romania cu 25-20 in faza a doua a grupelor, meci in care Micijevic a marcat 4 goluri in poarta tricolorelor pregatite atunci de actualul antrenor al Craiovei, Bogdan ... citește toată știrea