Croatia - Danemarca, finala Mondialului de handbal masculin

Croatia si Danemarca se vor intalni, duminica, de la ora 19, la Baerum, in Norvegia, in finala Campionatului Mondial de handbal masculin din Norvegia, Danemarca si Croatia. Detinatoarea titlului mondial, Danemarca, s-a calificat in ultimul act, dupa ce a eliminat in semifinale, ... citește toată știrea