Nationala Croatiei s-a calificat in finala celei de-a treia editii a Ligii Natiunilor, dupa ce a castigat semifinala cu Olanda, scor 4-2, dupa prelungiri, la Rotterdam. Batavii au condus cu 1-0 dupa 45 de minute, prin golul jucatorului lui Dortmund, Malen. "Vatrenii" au dominat partea secunda net si au intors scorul, Kramaric egaland din penalty-ul scos de Modric, iar Pasalic a speculat assist-ul lui Ivanusec. Ca si in meciul cu Argentina din sferturile Mondialului din Qatar, Olanda a egalat in ... citeste toata stirea