Croatia primeste din nou lovitura in prelungiri si isi face bagajele de la Euro

Egalati de Albania in minutul 90+5 si de Italia in minutul 90+8, croatii isi fac bagajele de la Euro 2024, terminand cu 2 puncte, pe locul 3, cea mai puternica grupa de la turneul final. Dupa ce a ratat un penalty, Modric a marcat pentru 1-0 in duelul de la Leipzig, devenind, la 38 de ani si 289 de zile, cel mai varstnic marcator din istoria Euro. Numai ca Zacagni a egalat la ultima faza si Italia isi asigura locul 2, desi erau ca si calificati in optimi si cu un esec. Italia - Elvetia este ... citește toată știrea