Croatia, victorie clara cu Canada, la Mondial

Vicecampioana mondiala en-titre, Croatia, a inceput dezastruos meciul cu Canada, incasand gol in minutul 2, dar a terminat en-fanfare, marcand pentru 4-1 in prelungiri. Ca si Belgia, croatii au speculat naivitatile, lipsa de experienta a nord-americanilor, o echipa pozitiva, care a propus un fotbal spectaculos, deschis. Croatia are 4 puncte si in ultima etapa intalneste Belgia, in timp ce Canada este eliminata, neavand niciun punct dupa doua jocuri.Croatia - Canada 4-1 Au marcat: ... citeste toata stirea