Directia Judeteana de Sport Dolj organizeaza, in parteneriat cu Conventia Organizatiilor Studentesti Craiova si Facultatea de Educatie Fizica, Sport si Kinetoterapie Craiova, evenimentul Crosul "Corneliu Andrei Stroe", in data de 6 mai. "Crosul Corneliu Andrei Stroe" este o actiune in memoria omului de sport, prof. univ. Corneliu Andrei Stroe si are ca scop promovarea sportului si a unui stil de viata sanatos. Actiunea se va desfasura in Parcul Nicolae Romanescu, in intervalul orar 10.00 - 13. ... citeste toata stirea