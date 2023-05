CSS Craiova a castigat Campionatul National de juniori U17, dupa ce s-a impus astazi cu 3-1 in finala cu LPS Satu Mare. In partida disputata la Centrul National de Fotbal Buftea, atacantul Robert Oprea a reusit o tripla (26, 53, 86), dupa ce satmarenii deschisesera scorul in minutul 12. CSS Craiova repeta astfel performanta de anul trecut la aceeasi categorie de varsta, cand, aproape in aceeasi componenta, a invins in finala Rapidul, la Rm. Valcea. Sambata, 27 mai, tot la Buftea, CSS Craiova ... citeste toata stirea