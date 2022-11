Cu stadionul aproape gol, Qatar a pierdut si cu Senegal

Qatarul a fost pierzatoare si in cel de-al doilea meci de la Mondialul pe care-l gazduieste, cel contra Senegalului. Dezvaluind gafe precum in partida de debut, gazdele au cedat clar in fata campioanei Africii, care a marcat de trei ori, chiar si fara starul Sadio Mane. O infrangere crunta a suferit Qatarul, dar si fotbalul in general (de fapt, esecul a fost inca de la desemnarea Qatarului ca organizatoare a Mondialului), in tribune, stadionul din Doha fiind mai mult gol ... citeste toata stirea