Cu un succes in Capitala, SCM Craiova ar scapa de grijile retrogradarii

Echipa feminina de handbal SCM Craiova a reusit patru transferuri importante pentru sezonul urmator, dar nu este scutita deloc de probleme in actuala stagiune. Antrenorul secund Costin Dumitrescu spune ca handbalistele trebuie sa se impuna in duelul din deplasare cu penultima clasata, Stiinta Bucuresti, programat sambata, de la ora 12, pentru a nu avea vreo emotie in privinta ramanerii in Liga Florilor."Daca ne uitam in clasament, ar trebui sa fie un adversar facil, insa nu este deloc. CSM ... citeste toata stirea