Nascut in 1967 in Italia (Compania), Mino Raiola, cunoscutul agent al jucatorilor Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Marco Veratti, Gianluigi Donnarumma, Erling Haaland, De Light, a decedat sambata in urma unui cancer. Mino Raiola, pe numele complet Carmine Raiola, a fost beneficiarul legii Bosman din anii 90 si a exploziei ... citeste toata stirea