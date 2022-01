Cupa Africii: Alte 3 victorii cu 1-0

In ziua a patra la Cupa Africii am avut parte de alte trei rezultate de 1-0, asa cum s-au incheiat majoritatea partidelor de pana acum la aceasta editie. In grupa F, selectionata Gambiei, debutanta la un turneu final, a invins formatia Mauritaniei cu 1-0, la Limbe. Ablie Jallow (10) a marcat singurul gol al partidei, una in care Fofana de la CFR Cluj a fost integralist pentru Mauritania.In celalalt meci al grupei F, Mali a invins Tunisia cu 1-0, gol marcat de Ibrahima Kone, iar ... citeste toata stirea