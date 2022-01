Burkina Faso este a doua echipa din grupa A, dupa Camerun, calificata in optimile de finala ale Cupei Africii. In ultima etapa a grupei, "Armasarii" au terminat la egalitate cu selectionata Etiopiei, scor 1-1, si s-au clasat pe locul secund. In celalalt meci din grupa, Capul Verde a remizat cu Camerun si "Rechinii albastri" pastreaza sanse la calificarea in runda urmatoare, de pe locul 3.Rezultatele etapei a 3-a in ... citeste toata stirea