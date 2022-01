Burkina Faso si Tunisia sunt primele echipe calificate in sferturile de finala ale Cupei Africii pe Natiuni, faza in care se si vor intalni. Burkina Faso a trecut in optimi de selectionata Gabonului, la loviturile de departajare, scor 7-6, dupa 1-1 in 120 de minute. Dupa ce ratase un penalty, Bertrand Traore (28) a deschis scorul pentru "Armasari", dar gabonezii, ... citeste toata stirea