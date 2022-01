Cupa Africii: Camerun a invins la limita Insulele Comore

Gazda Cupei Africii, Camerunul, s-a chinuit sa elimine in optimi, la Yaounde, selectionata Insulelor Comore, desi aceasta din urma a avut in poarta un fundas si a jucat in inferioritate numerica din minutul 7. "Leii neimblanziti" au castigat la limita, scor 2-1, si s-au calificat in sferturile Cupei Africii pe Natiuni. Pentru Camerun au marcat Toko Ekambi '29 si Aboubakar '70, iar pentru Comore a punctat M'Chagama '81. Insulele Comore l-a avut intre buturi pe fundasul dreapta Chaker Alhadhur, ... citeste toata stirea