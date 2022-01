Cupa Africii: Egiptul se alatura Nigeriei in optimi

Meciurile din grupa D la Cupa Africii s-au incheiat, iar Egiptul s-a alaturat Nigeriei in optimile de finala, "Faraonii" lui Salah terminand pe locul 2, dupa succesul cu 1-0, scorul obisnuit al acestei editii a CAN. Din grupa D, locul 3 nu va merge in faza urmatoare. In schimb, Malawi, nationala condusa de romanul Mario Marinica, a acces in optimi, fiind una dintre cele mai bune 4 ocupante ale locurilor 3.Pana acum s-au stabilit urmatoarele meciuri din optimi: ... citeste toata stirea