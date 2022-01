Nigeria s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Africii pe Natiuni, dupa ce a invins selectionata Sudanului, in Grupa D a competitiei gazduite de Camerun. Nigeria a invins Sudan cu 3-1, golurile fiind marcate de Chiukwueze, Awoniyi si Simon, in timp ce adversarii au redus din handicap prin Khidir.Mo Salah, starul lui Liverpool, ... citeste toata stirea