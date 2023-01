Pe Falmer Stadium, unde pierduse recent (3-0) in fata celor de la Brighton, Liverpool, in criza reala, a pierdut si in turul 4 al Cupei Angliei (2-1). Golurile partidei au fost realizate de L. Dunk (min. 39), K. Mitoma (min. 90+2) respectiv H. Elliott (min. 30). Liverpool era detinatoarea trofeului. La golul victoriei japonezul Mitoma l-a intors pe Joe Gomez -aproape umilitor- ca pe o "clatita". Liverpool ca niciodata in anii din ... citeste toata stirea