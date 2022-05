Cupa Angliei: Liverpool pentru a 8-a oara

Finala de mare intensitate si maxim suspans pe Wembley (84.897 spectatori) intre FC Liverpool si Chelsea, care coincidenta se intalnisera si in finala Cupei Ligii (0-0, 11-10 d.l.p.). In Premier League ambele intalniri se incheiasera indecis (1-1, 2-2). Chelsea (8 trofee) s-a aflat la a 3-a finala consecutiva, de Cupa Angliei (toate ratate) in timp ce Liverpool (7 trofee) nu mai atinsese o finala din 2012, cand cedase chiar in fata lui Chelsea (1-2). Partida de aseara, programata pe Wembley, a ... citeste toata stirea