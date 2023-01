Manchester City a trecut (1-0) de Arsenal, lidera autoritara in Premier League, Tottenham s-a impus (3-0) in deplasare in fata celor de la Preston (D2) iar Manchester United, pe teren propriu n-a avut dificultati (3-1) cu Reading (D2). Singura echipa din elita care nu si-a validat tichetul pentru ... citeste toata stirea