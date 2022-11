Cupa CEV: SCMU Craiova lupta pentru calificare, la Istanbul

Echipa de volei masculin SCMU Craiova disputa returul 16-imilor Cupei CEV, cu Fenerbahce Istanbul, azi, de la ora 18.00. In primul joc dintre cele doua formatii, trupa lui Dan Pascu s-a impus in Banie cu scorul de 3-1. Intre cele doua jocuri cu turcii, SCMU Craiova a jucat, sambata, si in campionatul Diviziei A1, castigand cu Unirea Dej, scor 3-0, rezultat in urma caruia alb-albastrii se mentin pe primul loc in clasament."La Istanbul sa fiti convinsi ca meciul va fi cu totul altfel. Ei se vor ... citeste toata stirea