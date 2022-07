"Cupa Craiovei" la handbal - editie puternica, anul acesta

Traditionalul turneu "Cupa Craiovei" la handbal feminin, care precede startul fiecarei editii de campionat intern, va avea loc anul acesta intre 4 si 6 august, in Sala Polivalenta din Banie. Alaturi de gazda competitiei, SCM Universitatea Craiova, vor participa formatiile: Rapid Bucuresti, campioana Ligii Florilor, SCM Rm. Valcea, locul 3 in editia trecuta de campionat, si formatia maghiara Alba Fehervar, ocupanta locului 10 in Nemszeti Bajnoszag I.Cu prilejul acestui turneu, SCM ... citeste toata stirea