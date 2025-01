Cupa Davis, Romania - Bulgaria, la Craiova: Cezar Cretu joaca primul

Echipele de Cupa Davis ale Romaniei si Bulgariei se intalnesc in acest week-end, in Sala Polivalenta din Craiova, pe hard, intr-o disputa a carei miza este accederea in Grupa Mondiala I. Echipa de Cupa Davis a Romaniei a revenit in Banie, dupa ce, in septembrie anul trecut, a invins cu 3-2 echipa Chinei, care pornea ca favorita. Astazi, la pranz, la Muzeul de Arta din Craiova, pavilionul "Constantin Brancusi", a avut loc tragerea la sorti a meciurilor. Vineri, incepand cu ora 13.00, se disputa ... citește toată știrea