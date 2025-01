Cupa Frantei: PSG a evitat in extremis rusinea, Lyon, nu

Dramatism nescontat la duelul din 16-imile Cupei Frantei dintre echipa din Liga a V-a, FC Espaly, si multipla campioana, PSG. La Clermont-Ferrand, pe o ploaie teribila, amatorii au deschis scorul in minutul 3 prin Gjeci. Replica n-a venit imediat, Zaire-Emery egaland totusi pana la pauza, in minutul 37. PSG a intrat in avantaj in minutul 67 prin Doue, dar nu a rezolvat meciul, fiindca ... citește toată știrea