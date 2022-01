Ramasi in 10 jucatori, din minutul 24, prin expulzarea internationalului elvetian Granit Xhaka, "tunarii" au rezistat pe Anfield, in fata lui Liverpool, echipa lipsita de aportul lui Sadio Mane, Mohamed Salah si Keyta, plecati la CAN. Chiar daca au dominat cu autoritate deplina, jucatorii lui Jurgen Klopp si-au creat rare ocazii de gol, una dintre ele (min. 68) fiind irosita de internationalul japonez ... citeste toata stirea