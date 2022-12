Prin victoria (2-0) in fata celor de la Burnley (D2) in optimile de fianla ale Cupei Ligii, gratie golurilor realizate de Christian Eriksen (min. 27) si Marcus Rashford (min. 57) pe Old Trafford, Manchester United s-a calificat pentru sferturile de finala ale competitiei. Din ambele echipe au absentat jucatori ... citeste toata stirea