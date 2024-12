Cupa Mondiala a Cluburilor: Real Madrid si Pachuca, in finala

Real Madrid, detinatoarea Ligii Campionilor si clubul mexican Pachuca (campioana CONCACAF) se vor confrunta in finala Cupei Intercontinentale, in aceasta seara, in Qatar. La turneu au participat doar 6 echipe. Pachuca a eliminat 3-0 pe Botafogo (Brazilia), apoi pe Al Ahli (Egipt) pentru a accede in finala. Cupa Intercontinentala are loc in fiecare an. Fiecare meci este eliminatoriu. Castigatoarea Ligii Campionilor este intotdeauna calificata automat in finala. Real Madrid are deja 5 trofee sub ... citește toată știrea