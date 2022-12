Cupa Mondiala: Argentina lui Messi sau Croatia lui Modric?

90 de minute, poate 120, cu lovituri de departajare, cine poate anticipa deznodamantul semifinalei CM de asta-seara dintre Argentina lui Lionel Messi si de ce nu Emiliano Martinez, aflat in duel la distanta cu Dominik Livakovic, si Croatia lui Luka Modric. Argentina a pierdut finala din 2014, Croatia pe cea din 2018. Diferenta e ca albi-celestii sunt campioni mondiali in 1978 si 1986. Cele doua echipe s-au intalnit de 5 ori dupa 1994, ultima data la 21 iunie 2018, in cadrul Cupei Mondiale din ... citeste toata stirea