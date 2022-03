Cupa Mondiala (baraje): Senegalul, dupa loviturile de departajare!

Incredibil final de partida la Diamniadio, in fata a 50.000 de spectatori, intre Senagal, recent castigatoare a CAN, sacra campioana a Africii, si Egipt, finalista respectivei competitii, transata tot in urma loviturilor de departajare. Egiptenii castigasera (1-0) partida tur dar firavul avantaj s-a spulberat chiar in primele minute ale partidei cand Boulaye Dia (min. 3), jucatorul lui Villareal, a marcat pentru senegalezi, egaland scorul general (1-1). Nu s-a intamplat nimic pana la finalul ... citeste toata stirea