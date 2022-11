Cupa Mondiala: Brazilia si fara... Neymar!

Brazilia s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Mondiale 2022, cum era previzibil, in urma unei mici victorii (1-0) in fata Elvetiei, gratie golului jucatorului lui Manchester United, Casemiro (min. 83). Exista viata si fara... Neymar, dar ea nu este identica, fiindca "Naty" excesiv de prudenta a amenintat rareori poarta strajuita de Becker Alisson. In schimb Sommer, omologul sau din echipa helveta, s-a intrebuintat serios in mai ... citeste toata stirea