Cupa Mondiala: Canada la a doua participare

Ieri, selectionerul canadian, John Herdman, a anuntat lista celor 26 de jucatori care fac deplasarea in Qatar. In ea se regasesc golgeterul lui Lille din prima liga franceza, Jonathan David (9 goluri in 15 partide) dar si legendarul Atiba Hutchinson (39 ani) de la Beksitas care si-a inceput cariera in 2003. Cel mai tanar jucator din loc: Ismail Kone, 20 ani. Canada face parte din grupa F, alaturi de Belgia, Croatia si Maroc. Iata componenta lotului:Portari: Milan Borjan (Steaua Rosie ... citeste toata stirea